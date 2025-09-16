Gaza kthehet në ‘ferr’! Dhjetëra të vrarë dhe mijëra të tjerë braktisin qytetin nga bombardimet

Jeruzalem, 16 shtator 2025 – Mijëra palestinezë u panë të martën duke braktisur qytetin e Gazës, pasi ushtria izraelite nisi një ofensivë të zgjeruar tokësore në zemër të enklavës, duke sfiduar thirrjet e bashkësisë ndërkombëtare për të ndalur përshkallëzimin.
Operacioni, i shumëpritur prej muajsh, filloi në periferi të qytetit, aty ku sulmet ajrore dhe shkatërrimi i ndërtesave shumëkatëshe janë intensifikuar ditët e fundit. Ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, deklaroi se forcat izraelite po “godasin infrastrukturat terroriste” dhe po punojnë për “lirimin e pengjeve dhe mposhtjen e Hamasit”. Kryeministri Benjamin Netanyahu e cilësoi këtë moment si një “fazë kritike të luftës”.
Sipas Kombeve të Bashkuara, ofensiva rrezikon të përkeqësojë krizën humanitare në Gaza, ku një pjesë e territorit është shpallur zyrtarisht në gjendje urie. Rreth një milion banorë jetojnë në dhe përreth qytetit të Gazës, por vetëm 40% kanë mundur të largohen, sipas ushtrisë izraelite – shifër që nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur.
Një hetim i pavarur i OKB-së publikoi të martën konkluzionin se Izraeli po kryen gjenocid në Gaza, duke theksuar se civilët “u shënjestruan kolektivisht për shkak të identitetit të tyre si palestinezë”. Izraeli e hodhi poshtë raportin duke e quajtur “të shtrembëruar dhe të rremë”.
Autoritetet shëndetësore në Gaza njoftuan se të paktën 93 palestinezë u vranë vetëm në veri të enklavës gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa numri i viktimave në të gjithë territorin tejkaloi 100. Pamjet e transmetuara nga mediat ndërkombëtare tregojnë qytetarë të tmerruar që mbartin sende të pakta, përfshirë dyshekë e batanije, teksa largohen mes rrënojave.
Banorët e përshkruan natën e bombardimeve si ndër më të rëndat e muajve të fundit. “Frikë, vetëm frikë. Shpërthime mbi kokat tona gjithë ditën”, u shpreh një qytetar për CNN.
Organizatat humanitare paralajmërojnë se qendrat e ndihmës nuk janë hapur sipas planit dhe shumica e të zhvendosurve detyrohen të ecin për orë të tëra për të gjetur ushqim dhe ujë.
Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Türk, i bëri thirrje botës të ndërhyjë për të ndaluar ofensivën, duke e cilësuar situatën si “masakër të papranueshme”. Autoriteti Palestinez e quajti operacionin “krim lufte ndaj njerëzimit” dhe kërkoi ndërhyrje të menjëhershme ndërkombëtare.
Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë dhënë mbështetje të plotë për Izraelin. Sekretari i Shtetit, Marco Rubio, gjatë një vizite në Jeruzalem, kërkoi lirimin e 48 pengjeve që Hamas mban ende, duke pranuar se “ndoshta vetëm një operacion i shkurtër ushtarak do të mund t’i eliminonte”.
Hamas e quajti ofensivën në qytetin e Gazës një “përshkallëzim barbar të paprecedentë”, duke akuzuar Izraelin për shkelje flagrante të ligjeve ndërkombëtare. Sipas vlerësimeve të ushtrisë izraelite, rreth 2.000–3.000 militantë të Hamasit ndodhen ende në qytet, duke e kthyer ofensivën në një betejë të ashpër që, sipas analistëve, mund të mos rezultojë përfundimtare.
