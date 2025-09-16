Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Lëkundje tërmeti në afërsi të Tiranës
Transmetuar më 16-09-2025, 18:39

TIRANË- Lëkundje tërmeti janë regjistruar pak minuta më parë në vendin tonë. Tërmeti ishte me mganitudë 3.0 të shkallës Rihter. Sipas Qendrës Europiane dhe Mesdhetare të Sizmiologjisë (EMSC), lëkundjet u ndjenë rreth orës 17:26, me një thellësi prej 15 kilometrash.

Lëkundjet e tërmetit janë ndier lehtë edhe në disa zona përreth, por fatmirësisht nuk raportohet për dëme materiale.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

