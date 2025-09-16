Shpërthen bombola e gazit në garazhin afër banesës, plagosen çifti i bashkëshortëve në Malësi të Madhe

MALËSI E MADHE- Një bombol gazi ka shpërthyer në garazhin afër një banese në fshatin Koplik i Sipërm, në Malësinë e Madhe. Si pasojë e shpërthimit janë lënduar çifti i bashkëshortëve. Ndërkohë grupi hetimor po punon për dokumentimin e shkakut të rënies së zjarrit.
Njoftimi i Policisë:
Malësi e Madhe/Rreth orëve të para të mëngjesit, në fshatin Koplik i Sipërm, dyshohet se ka shpërthyer një bombol gazi dhe si pasojë ka rënë zjarr në garazhin afër banesës së shtetasit S. Ç. Si pasojë janë dëmtuar lehtë shtetasit S. Ç. dhe S. Ç. (bashkëshortë). Grupi hetimor po punon për dokumentimin e shkakut të rënies së zjarrit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd