Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
PD emëron nënkryetarët për komisionet e drejtuara nga mazhoranca, zbardhen emrat
Transmetuar më 16-09-2025, 15:28

TIRANË- Partia Demokratik gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ka emëruar nënkryetarët e komisioneve që do të drejtohen nga mazhoranca e Partisë Socialiste

Lista e nënkryetarëve të komisioneve është si më poshtë:

Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat – Nënkryetar: Eno Bozo Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike – Nënkryetar: Oerd Bylykbashi Komisioni për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes – Nënkryetar: Klevis Balliu Komisioni për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm – Nënkryetar: Bledi Himci Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural – Nënkryetar: Xhelal Mziu Komisioni për Evropën dhe Punët e Jashtme – Nënkryetar: Albana Vokshi Komisioni për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale – Nënkryetar: Ivi Kaso Më herët PD ka emëruar edhe kryetarët për 4 komisionet e drejtuara nga opozita. Në përputhje me strukturën parlamentare, PD ka emëruar si kryetarë Luciano Boçin, Ina Zhupën, Jorida Tabakun dhe Bardh Spahinë.

PD më herët ka emëruar edhe kryetarët për katër komisionet e drejtuara nga opozita. Në përputhje me strukturën parlamentare, PD ka emëruar si kryetarë Luciano Boçin, Ina Zhupën, Jorida Tabakun dhe Bardh Spahinë.

Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe Sportet – Luciano Boçi Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën – Ina Zhupa Komisioni për Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik – Jorida Tabaku Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale – Bardh Spahia

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...