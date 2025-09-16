Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ekzekutohet në Kanada babai shqiptar i dy fëmijëve
Transmetuar më 16-09-2025, 11:03

Policia ka identifikuar shtetasin shqiptar që humbi jetën pas një të shtëne me armë zjarri natën vonë, gjatë fundjavës, në një shesh në zonën e North York.

Ngjarja ndodhi pak para mesnatës, në zonën e Victoria Park Avenue dhe Sheppard Avenue East.

Inspektori Jonathan Rose deklaroi për mediat se oficerët, pasi mbërritën në vendngjarje, gjetën një burrë që kishte pësuar plagë nga armët e zjarrit.

“U morën masa për shpëtimin e jetës, megjithatë, për fat të keq, viktima u shpall e vdekur në vendngjarje,” tha Rose.

Autoritetet e kanë identifikuar viktimën si Paulin Harusha, 43 vjeç. Vdekja e tij shënon vrasjen e 31-të për vitin 2025 në qytetin e Torontos.

Sipas policisë, të dyshuarit janë larguar nga vendi i ngjarjes me një SUV me ngjyrë të çelët, përpara se oficerët të mbërrinin.

