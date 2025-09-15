Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shkrumbohet automjeti nga flakët në Levan. Shoferi e braktis në sekondat e fundit
Transmetuar më 15-09-2025, 22:32

Një automjet tip “Benz” është përfshirë nga flakët pak minuta më parë në zonën e Levanit.

Sipas informacioneve paraprake, mjeti është djegur plotësisht, ndërsa drejtuesi i tij ka arritur të ndalojë dhe të dalë në kohë, sapo ka vënë re zjarrin. Fatmirësisht, ai ka shpëtuar pa lëndime.

Në vendngjarje ka mbërritur menjëherë zjarrfikësja, e cila ka bërë të mundur shuarjen e flakëve.

Policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendin e ngjarjes dhe po punojnë për të përcaktuar shkaqet e zjarrit, ndërsa nuk përjashtohet as ndonjë defekt teknik si shkaktar i mundshëm.

