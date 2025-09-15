Aldo Bare kërkon në Gjykatën e Lartë uljen e dënimit

I dënuari me burgim të përjetshëm Aldo Bare ka bërë rekurs në Gjykatën e Lartë duke kërkuar uljen e dënimit.
Mësohet se Bare kërkon 45 ditë ulje dënimi, që i takojnë vitit 2018.
Gjykata e Lartë ka hedhur shortin dhe kërkesën e Bares do ta shqyrtojë Sandër Simoni.
Kjo nuk është hera e parë që Bare kërkon ulje dënimi, me arsyetimin për sjellje të mirë. Edhe në vitin 2023 ai përmes avokatëve bëri të njëjtën kërkesë.
