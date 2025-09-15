Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zjarr në Parkun e Butrintit
Transmetuar më 15-09-2025, 17:49

SARANDË- Një vatër zjarri ka përfshirë ditën e sotme vendin e quajtur Qafa e Butrintit. Mësohet se flakët kanë përfshirë zonën e gjelbëruar të Parkut të Butrintit. Era që fryn rrezikon që zjarri të përhapet në brendësi të Parkut.

Ndërkohë zjarrfikësja ndodhet në vendin e zjarrit për shuarjen e zjarrit. Megjithatë ende nuk dihet se cili ka qenë shkaku i këtij zjarri.

