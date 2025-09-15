Interpol Tirana ekstradon dy shtetas të kërkuar për vepra penale të ndryshme

Tiranë, 15 shtator 2025 – Si rezultat i bashkëpunimit të ngushtë mes specialistëve të Interpol Tiranës dhe homologëve të Interpol Romës dhe të Interpol Wiesbaden, u finalizuan me sukses procedurat e ekstradimit nga Italia dhe Gjermania, të dy shtetasve të kërkuar nga drejtësia shqiptare.
Në Shqipëri u ekstradua shtetasi A. L., 29 vjeç, lindur në Dibër, ndaj të cilit Gjykata e Shkallës së Parë Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar kishte caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim. Hetimet treguan se gjatë periudhës 2022-2024, ai, së bashku me persona të tjerë, kishte ndihmuar shtetas të ndryshëm për kalim të kundërligjshëm të kufijve drejt Mbretërisë së Bashkuar, ShBA-së dhe Kanadasë.
Po ashtu, nga Gjermania u ekstradua në Shqipëri shtetasi F. B., 20 vjeç, lindur në Tiranë, i dënuar dy herë nga Gjykata e Tiranës për veprën penale “Vjedhja”. Ai ishte dënuar me 8 muaj burg në vitin 2021 dhe me 6 muaj burgim në vitin 2024.
Autoritetet shqiptare theksojnë se këto ekstradime janë dëshmi e bashkëpunimit të suksesshëm ndërkombëtar në luftën kundër krimit dhe sigurimin e drejtësisë.
