Allegri-n se mbajnë nervat! Hoqi xhaketën në shenjë proteste dhe e flaku, por u përjashtua

ITALI – Massimiliano Allegri u përjashtua pa xhaketë në ndeshjen Milan-Bologna. Një klasike nga repertorin e trajnerit toskan shënoi fundin e ndeshjes midis kuqezinjve dhe kuqebluve.
Allegri humbi durimin në fund të ndeshjes, pasi Milanit nuk iu dha një penallti për një faull ndaj Nkunku në zonën e penalltisë të Bolonjës. Gjyqtari Marcenaro dha penallti, por u anulua nga VAR.
Marcenaro shqyrtoi pamjet televizive dhe vendos ta anulojë penalltinë. Vendimi e zemëroi Allegrin, i cili heq xhaketën dhe e hedh tutje, duke protestuar me forcë ndaj vendimit të dytë të gjyqtarit.
Marcenaro nuk u emocionua, por e ndëshkoi trajnerin e Milanit, duke i treguar karton të kuq dhe duke e përjashtuar nga fusha e lojës.
