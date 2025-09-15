Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Allegri-n se mbajnë nervat! Hoqi xhaketën në shenjë proteste dhe e flaku, por u përjashtua
Transmetuar më 15-09-2025, 09:11

ITALI – Massimiliano Allegri u përjashtua pa xhaketë në ndeshjen Milan-Bologna. Një klasike nga repertorin e trajnerit toskan shënoi fundin e ndeshjes midis kuqezinjve dhe kuqebluve.

Allegri humbi durimin në fund të ndeshjes, pasi Milanit nuk iu dha një penallti për një faull ndaj Nkunku në zonën e penalltisë të Bolonjës. Gjyqtari Marcenaro dha penallti, por u anulua nga VAR.

Marcenaro shqyrtoi pamjet televizive dhe vendos ta anulojë penalltinë. Vendimi e zemëroi Allegrin, i cili heq xhaketën dhe e hedh tutje, duke protestuar me forcë ndaj vendimit të dytë të gjyqtarit.

Marcenaro nuk u emocionua, por e ndëshkoi trajnerin e Milanit, duke i treguar karton të kuq dhe duke e përjashtuar nga fusha e lojës.

