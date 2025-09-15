Historia e Valjeros, 18-vjeçarit shqiptar që vdiq në aksidentin me makinë të vjedhur gjatë ndjekjes nga policia në Itali

Historia e viktimës së aksidentit dhe shokut të tij që po drejtonte makinën: Mbërritën të mitur në Bolonja, pa familjet e tyre. Lamtumira e të afërmeve dhe miqve: “Do të na mungosh lali, nuk do të të harrojmë kurrë”
Ata kishin mbërritur në Bolonjë prej disa vitesh, të dy të ardhur nga Shqipëria, vendi i tyre i origjinës, pa familjet e tyre.
Dy djemtë, në makinën tip “Audi”, e cila ishte vjedhur disa ditë më parë dhe u përplas me një shtyllë në Via Murri pas një arratisjeje të pamatur nga një pikë kontrolli policor, mbërritën në Itali dhe më pas në qytet si të mitur të huaj të pashoqëruar (aktualisht ka rreth 40 të mitur shqiptarë në Bolonjë), duke hyrë kështu në një komunitet për të moshën e tyre. Pastaj, pasi arritën moshën madhore, u larguan, duke ndjekur rrugë të ndryshme.
Aksidenti me makinë gjatë ndjekjes policore
Valjero Maksuti, pasagjeri 18-vjeçar që u vdiq në përplasjen me makinën në një shtyllë ndriçimi në kryqëzimin me Via dei Lamponi, kishte vendosur të largohej nga sistemi i pritjes pasi mbushi 18 vjeç dhe aktualisht nuk qëndronte në asnjë komunitet.
Sapo mësuan lajmin, shumë miq dhe disa të afërm donin ta kujtonin, veçanërisht në rrjetet sociale, me mesazhe dhe foto nga momentet e kaluara së bashku. “U prehsh në paqe, Lali”, siç e quanin miqtë e tij, “nuk do të të harrojmë kurrë. Do të jesh gjithmonë në zemrat tona”, raportojnë mediat italiane.
Dënimet e tij të mëparshme
Sipas hetimeve, 18-vjeçari, i cili, ashtu si shoferi 19-vjeçar, është banor i ligjshëm në Itali, kishte vetëm një dënim të mëparshëm: ai ishte raportuar nga për vjedhjen e një skuteri dhe rezistencë ndaj një zyrtari publik vitin e kaluar.
Deri më tani, shoferi 19-vjeçar, pa patentë, nuk kishte një precedent të pastër penal. Ai tani është arrestuar për vrasje me automjet dhe është akuzuar për rezistencë ndaj një zyrtari publik dhe pranim të mallrave të vjedhura.
Edhe ai, ndërsa ishte i mitur, kishte qenë banor i një strehe për të rinj. Që nga prilli i vitit 2025, u transferua në një strukturë brenda SAI-t (Sistemit Kombëtar të Pritjes) për të rriturit në Bolonjë.
Me kërkesë të tij personale, atij i është siguruar një punonjës social i dedikuar, një këshilltar ligjor, mbështetje dokumentacioni dhe një këshilltar për ta ndihmuar në kërkimin e tij për punë.
Procesi i tij në komunitet
Procesi i 19-vjeçarit në komunitet po përparonte dhe, sipas asaj që ka dalë deri më tani, pa ndonjë problem të veçantë: në mjediset e të rriturve, nuk ka kontrolle dhe mbikëqyrje specifike, por qasja monitorohet; në rastin e tij, nuk janë shfaqur probleme.
Ai kishte gjetur gjithashtu punë në industrinë e ushqimit të kujdesit shëndetësor për njëfarë kohe.
Një grusht dorezash, një çekiç për thyerjen e xhamave dhe mjete për vjedhje u gjetën në makinën e vjedhur me të cilën po udhëtonin dy të rinjtë shqiptarë dhe me të cilën ata nuk i ndaluan mjetit të patrullës bolonjeze.
Një kontroll u krye gjithashtu në shtëpinë e 19-vjeçarit të plagosur dhe të arrestuar, por nuk u gjet asgjë me rëndësi.
