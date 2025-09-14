Ndez debate ligji i ri për emigrantët në SHBA. Ata mbi 50-vjeç…

Një projektligj i ri në SHBA po ndez debate të forta mbi të drejtat e emigrantëve. Përfaqësuesi republikan Randy Fine ka paraqitur një propozim që synon ta detyrojë çdo aplikant për shtetësi amerikane të japë testin e natyralizimit vetëm në gjuhën angleze, duke hequr përjashtimet që lejohen aktualisht për personat e moshuar.
Sipas ligjit në fuqi, emigrantët mbi 50 vjeç që kanë jetuar të paktën 20 vjet në SHBA ose ata mbi 55 vjeç me 15 vjet rezidencë mund të japin provimin e edukatës qytetare në gjuhën e tyre amtare me përkthyes. Projektligji i Fine do ta eliminojë këtë lehtësi.
“Përdorimi i përkthyesve minon idenë e asimilimit në kulturën amerikane. Nëse doni të jetoni në një vend anglishtfolës, duhet të jeni në gjendje të flisni anglisht dhe pikë,” tha Fine për Fox News Digital.
Ky propozim vjen disa muaj pas urdhrit ekzekutiv të ish-presidentit Donald Trump që e shpalli anglishten gjuhë zyrtare të vendit. Grupet e avokatisë së emigrantëve paralajmërojnë kundërshtime të forta, duke e cilësuar projektligjin diskriminues dhe në dëm të emigrantëve të moshuar që kanë jetuar me dekada në SHBA.
