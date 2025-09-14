Senatori italian kërkon veprime urgjente për Davide Pecorellin në burgun shqiptar: Është prekur nga hepatiti

Senatori i Partisë Demokratike Italiane, Walter Verini, kërkon monitorim të vazhdueshëm të kushteve të burgut në Shqipëri ku mbahet Davide Pecorelli nga Umbria, përpara gjyqit të apelit të tij. Në shkallën e parë, gjykata e Pukës e dënoi Pecorellin me katër vjet burg për zjarrvënie, shkelje të kufijve kombëtarë për shkak të emigracionit të paligjshëm dhe pengim të së vërtetës. Ai u lirua nga akuza për inskenim të vdekjes së tij.
Pecorelli i ka dërguar Verinit dhe autoriteteve italiane një letër të hapur, ku shpreh shqetësimet për gjendjen e tij shëndetësore, duke raportuar se është prekur nga hepatiti dhe duke kërkuar vëmendje mbi trajtimin në burg.
Senatori Verini thekson se autoritetet diplomatike italiane kanë zhvilluar vizita konsullore dhe kontakte direkte me administratën e burgut, duke siguruar respektimin e të drejtave të individit dhe të njeriut. Ai shton se apelimi i Pecorellit do të dëgjohet javën e ardhshme dhe shpreson që mbrojtja e tij penale të rezultojë në një vendim të drejtë.
