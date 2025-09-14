City fundos United në derbin e madh të Manchesterit!

ANGLI – Manchester City ka dhuruar një paraqitje spektakolare në derbin e madh të Manchesterit, duke mposhtur me rezultat bindës 3-0 rivalin United në ‘Etihad’. Ndeshja nisi me dominim të “qytetarëve” dhe epërsia erdhi që në minutën e 18-të, kur Phil Foden u hodh me guxim mbi krosimin e Jeremy Doku-t dhe realizoi me kokë një gol të bukur, duke mos i lënë asnjë shans portierit Bayindir.
Në pjesën e dytë, City vazhdoi spektaklin. Në minutën e 53-të, Erling Haaland shënoi një gol të mrekullueshëm me një parabël delikate mbi portierin, pas një pasimi perfekt nga Doku. Sulmuesi norvegjez vulosi fitoren në minutën e 68-të, kur pas asistit të Bernardo Silva-s, depërtoi në zonë dhe me një goditje të fuqishme mposhti sërish Bayindir për rezultatin final 3-0.
Një disfatë e rëndë për skuadrën e drejtuar nga Amorim, e dyta në katër ndeshjet e para në Premier League. Me këtë humbje, duket se e ardhmja e portugezit në stolin e “Djajve të Kuq” është vënë në pikëpyetje.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd