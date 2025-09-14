Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Torino feston në Romë, debuton Ismajli, Atalanta thyen Leccen (VIDEO)
Transmetuar më 14-09-2025, 19:47

Këtë të dielë u luajtën disa nga ndeshjet e Serie A. Torino fitoi 0-1 ndaj Romës, në takimin e luajtur në “Olimpico”. Debuton te torinezët edhe Ismajli, ndërsa në këtë sfidë luajti edhe Asllani.

Atalanta mori 3 pikë ndaj Lecces, pas suksesit 4-1. Golat për bergamaskët u realizuan nga De Kateleare (x2), Scalvini dhe ZaleWski. Goli i nderit për Leccen mban firmën e Ndri. Ndeshjet janë të vlefshme për javën e 3-të.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...