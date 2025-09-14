Torino feston në Romë, debuton Ismajli, Atalanta thyen Leccen (VIDEO)

Këtë të dielë u luajtën disa nga ndeshjet e Serie A. Torino fitoi 0-1 ndaj Romës, në takimin e luajtur në “Olimpico”. Debuton te torinezët edhe Ismajli, ndërsa në këtë sfidë luajti edhe Asllani.
Atalanta mori 3 pikë ndaj Lecces, pas suksesit 4-1. Golat për bergamaskët u realizuan nga De Kateleare (x2), Scalvini dhe ZaleWski. Goli i nderit për Leccen mban firmën e Ndri. Ndeshjet janë të vlefshme për javën e 3-të.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd