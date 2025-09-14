Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Botërori i Mundjes, Valiev nderon Shqipërinë, kualifikohet në finalen e madhe
Transmetuar më 14-09-2025, 17:35

Kroaci- Mundësi që përfaqëson Shqipërinë në Botërorin e Mundjes në Kroaci, Chermen Valiev, ia doli që të shkojë në finalen e peshës 74 kg të stilit të lirë.

Në gjysmëfinale, Valiev mposhti Sidakov me shifrat 6-4, në një përballje që ashtu siç pritej rezultoi mjaft e luftuar.

Në çerekfinale, asgjë nuk ishte e lehtë ndaj amerikanit Devid Aron, por gjithsesi u arrit suksesi 7-5.

Gjatë ditës, 27-vjeçari eleminoi belgun Ibragim Veliev dhe mundësin nga Mongolia, Erdenebat.

Tani sytë janë ditën e nesërme, me mundësin shqiptar që synon medaljen e artë. Por edhe sikur të mposhtet, medalje e argjendtë në Botëror është sukses i madh.

Ashtu siç e ka bërë disa herë, edhe këtë radhë, mundësi kuqezi nderon Shqipërinë në arenën ndërkombëtare.

Ndërkaq, sa i takon emrave të tjerë, Abakarov dhe Dudaev u eleminuan të shtunën.

