Aksident në Lezhë/ Makina përfundon në kanal, dërgohen në spital dy të lënduara

LEZHË- Një aksident ka ndodhur pak më parë në Lezhë. Mësohet se drejtuesja e një automjeti tip Benz ka humbur kontrollin dhe ka përfunduar në një kanal anës rrugës. Si pasojë e përplasjes mjeti është dëmtuar dhe dy gratë që udhëtonin në të mbetën të bllokuara për disa minuta.
Por në vendin e ngjarjes kanë shkuar forca zjarrfikëse dhe dy autoambulanca, të cilat bënë të mundur nxjerrjen e të lënduarave nga makina. Gjithashtu bëhet me dije se dy të lënduarat u dërguan menjëherë në Spitalin Rajonal të Lezhës dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë autoritetet po hetojnë shkakun e plotë të ngjarjes.
Lezhë/Informacion paraprak
Rreth orës 14:00, në aksin rrugor dytësor, në kryqëzimin Kallmet – Lezhë, automjeti me drejtuese shtetasen Z. B., 31 vjeçe, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij dhe, si pasojë, ka dalë nga rruga.
Si pasojë e aksidentit kanë mbetur të dëmtuara lehtë drejtuesja e automjetit dhe pasagjerja, shtetasja Z. B., 51 vjeçe. Të dyja ndodhen në Spitalin Rajonal Lezhë, ku po marrin ndihmë mjekësore, jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd