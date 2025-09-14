“Marshi i UÇK-së” luhet para Gjykatës Speciale në Hagë

HAGË- Atmosfera përpara selisë së Gjykatës Speciale në Hagë mori një ngjyrim të veçantë dhe emocional sot. Tingujt e “Marshit të UÇK-së” u dëgjuan nga një piano e vendosur në mes të rrugës, përballë ndërtesës ku po zhvillohet procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Performanca artistike u realizua nga muzikanti Azem Haziri, i cili interpretoi melodinë që për shumë shqiptarë mbetet një simbol i luftës për çlirim dhe sakrificës kombëtare.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd