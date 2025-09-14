‘Liria ka emër! Me zemër e mendje jam edhe unë atje sot…’! Rama në mbështetje të protestës së shqiptarëve në Hagë

Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me protestën e shqiptarëve të thirrur sot para Gjykatës Speciale në Hagë.
“Liria ka emër! Me zemër e mendje jam edhe unë atje sot, Komandant. Liri për çlirimtarët!”, shkruan Rama në postimin e tij.
Organizata e Veteranëve të Luftës kishte planifikuar të zhvillonte tubimin përpara gjykatës, por nuk mori leje për ta realizuar atë.
Kjo protestë zhvillohet një ditë para fillimit të dëshmive të dëshmitarëve të mbrojtjes në procesin gjyqësor.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd