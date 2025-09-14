Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Liria ka emër! Me zemër e mendje jam edhe unë atje sot…’! Rama në mbështetje të protestës së shqiptarëve në Hagë
Transmetuar më 14-09-2025, 13:26

Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me protestën e shqiptarëve të thirrur sot para Gjykatës Speciale në Hagë.

“Liria ka emër! Me zemër e mendje jam edhe unë atje sot, Komandant. Liri për çlirimtarët!”, shkruan Rama në postimin e tij.

Organizata e Veteranëve të Luftës kishte planifikuar të zhvillonte tubimin përpara gjykatës, por nuk mori leje për ta realizuar atë.

Kjo protestë zhvillohet një ditë para fillimit të dëshmive të dëshmitarëve të mbrojtjes në procesin gjyqësor.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...