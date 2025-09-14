Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Mashtrimet me platformat XUEX dhe TXEX, Policia: Baza në Lushnje, 2 të shpallur në kërkim
Transmetuar më 14-09-2025, 11:15

FIER-6 persona janë vënë në pranga dhe 2 janë shpallur në kërkim për shkak të mashtrimeve nga platformat Xuex dhe TXEX. Policia e Fierit bën me dije se baza e këtyre grupeve ndodhej në një lokal në qytetin e Lushnjes, ku dhe janë gjetur e sekuestruar shuma të ndryshme parash.

Operacioni i Policisë është shtrirë në qytetet e Tiranës, Fierit, Beratit, Lushnjes dhe Gramshit. Ndërkohë që nga operacioni, policia bën me dije se ka ngrirë 6 llogari bankare të personave që mashtronin qytetarët.

