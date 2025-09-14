Mashtrimet me platformat XUEX dhe TXEX, Policia: Baza në Lushnje, 2 të shpallur në kërkim

FIER-6 persona janë vënë në pranga dhe 2 janë shpallur në kërkim për shkak të mashtrimeve nga platformat Xuex dhe TXEX. Policia e Fierit bën me dije se baza e këtyre grupeve ndodhej në një lokal në qytetin e Lushnjes, ku dhe janë gjetur e sekuestruar shuma të ndryshme parash.
Operacioni i Policisë është shtrirë në qytetet e Tiranës, Fierit, Beratit, Lushnjes dhe Gramshit. Ndërkohë që nga operacioni, policia bën me dije se ka ngrirë 6 llogari bankare të personave që mashtronin qytetarët.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd