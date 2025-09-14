Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Të dy yje! Çmenden të gjithë pas piloti i Ferrarit me të dashurën e tij, Alexandra në dasmën e vëllait në Leçe
Transmetuar më 14-09-2025, 10:16

ITALI – Charles Leclerc mori pjesë në dasmën e vëllait të tij Lorenzo Tolotta Leclerc, një bankier 36-vjeçar, me Charlotte Di Pietro, një dentiste 27-vjeçare nga Salento, këtë pasdite në Lecce.

Ceremonia fetare u drejtua nga Don Mauro Carlino në Bazilikën e Santa Croce para 150 të ftuarve. Të dy ishin martuar më parë në një ceremoni civile qershorin e kaluar.

Piloti i Ferrarit hyri në kishë nga një hyrje anësore. Megjithatë, shumë spektatorë dhe adhurues të dasmës arritën ta kapnin atë duke buzëqeshur dhe të emocionuar në këmbë pranë të fejuarës së tij Alexandra, ndërsa ai doli në rrugë me dëshmitarët e tjerë dhe shoqërueset e nuses për të pritur mbërritjen e nuses.

Dasma ishte një ngjarje e madhe për qytetin, nën mbikëqyrje të veçantë nga Operacionet Speciale Italiane (DIGOS). Disa nga vendet më ekskluzive të qytetit u zgjodhën për darkën dhe festën, dhe menyja, me kërkesë të çiftit, përmbante panzerotti puliane.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

