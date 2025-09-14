Spektakli në Premier League, ja rezultatet e javës

ANGLI – Ishte një e shtunë e ngjeshur në Premier League, ku aktualisht është duke u zhvilluar java e katërt. Dita u mbyll me një barazim të vonë për Chelsean, të cilët u ndalën 2-2 në strofullën e Brentford: Palmer iu përgjigj golit të Schade, më pas Caicedo u dha vizitorëve një shans, dhe goli i fitores i Carvalhos në minutën e 94-të vulosi barazimin. Epërsia ka rënë: Skuadra e Marescas është e dyta me tetë pikë.
Arsenali kryeson, duke dominuar Nottingham Forest 3-0, duke siguruar fitoren e tyre të tretë dhe të tretën pa pësuar portë në katër ndeshje. Golat erdhën nga dopieda e Zubimendi (32’ dhe 79’) dhe Gyokeres (46’), të asistuar nga Eze.
Pavarësisht dëmtimeve të shumta, “Topçinjtë” shkëlqyen, me Madueke ndër më të mirët në fushë. Nicolò Savona i Forest bëri debutimin e tij në Premier League, por gabimi i tij ishte faktori kyç në rezultatin 2-0.
Premier League, ndeshjet e tjera
Në nivelet e larta të tabelës, me nëntë pikë pas katër javësh ndeshjesh, janë Arsenali, Liverpooli (një ndeshje më pak), Tottenhami dhe Bournemouthi, të cilët mposhtën Brightonin 2-1 me golat e Semenyos (penallti), Scottit dhe Mitomës.
Tottenhami fitoi derbin kundër West Hamit 3-0 falë golave të Sarrit, Bergvallit dhe Van de Venit. Newcastle mposhti Wolverhampton Wanderersin 1-0 me një gol të Woltemadeit, ndërsa Fulhami fitoi në minutën e fundit kundër Leedsit falë një autogoli nga Gudmundsson. Ndeshjet Everton-Aston Villa dhe Crystal Palace-Sunderland u mbyllën në barazim pa gola.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd