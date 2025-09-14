Trump vizitë shtetërore në Britani. Pritet marrëveshja e madhe mes dy vendeve për zhvillimin teknologjik

Mbretëria e Bashkuar dhe SHBA-të po përgatiten të nënshkruajnë një marrëveshje të rëndësishme teknologjike në ditët në vijim, si pjesë e vizitës së Presidentit Donald Trump në Mbretërinë e Bashkuar, tha të shtunën Ambasada Britanike në Uashington.
Kjo marrëveshje synon të forcojë bashkëpunimin midis sektorëve të teknologjisë me vlerë trilion dollarë të të dy vendeve, duke rritur mundësitë për bizneset dhe konsumatorët në të dyja anët e Atlantikut.
Ndërsa detajet përfundimtare ishin ende duke u negociuar, ambasada tha se partneriteti do të përqendrohet në teknologjitë kryesore, duke përfshirë inteligjencën artificiale, gjysmëpërçuesit, telekomunikacionin dhe informatikën kuantike.
“Teknologjia e përparuar si inteligjenca artificiale dhe informatika kuantike do të transformojnë jetën tonë”, tha në një deklaratë Sekretarja e Teknologjisë e Mbretërisë së Bashkuar, Liz Kendall, e cila u emërua në rolin e saj më 5 shtator.
Trump do të fluturojë për në Mbretërinë e Bashkuar të martën për një vizitë të dytë shtetërore, e cila pritet të zgjasë tre ditë. Ai do të shoqërohet nga një delegacion drejtuesish amerikanë, përfshirë CEO-n e Nvidia Corp, Jensen Huang, dhe Sam Altman të OpenAI.
BlackRock planifikon të investojë 700 milionë dollarë në qendrat britanike të të dhënave, si pjesë e një sërë marrëveshjesh që do të shpallen gjatë vizitës shtetërore të Trump javën e ardhshme, raportoi Sky News të shtunën.
Që nga fillimi i vitit, të dy vendet kanë publikuar Plane Veprimi për IA-në. Firmat amerikane si Anthropic dhe OpenAI po hapin gjithnjë e më shumë zyra ndërkombëtare në Londër, ndërsa kompani me seli në Mbretërinë e Bashkuar si DeepMind vazhdojnë të investojnë në bashkëpunime transatlantike.
