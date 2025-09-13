Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Eksplozivi në Durrës, reagon policia: Lënda plasëse u gjet në vazot e luleve
Transmetuar më 13-09-2025, 21:47

DURRËS- Policia ka dalë në një njoftim zyrtar lidhur me gjetjen e tritolit pranë një hoteli në Durrës. Blutë bëjnë me dije se lënda plasëse ishte vendosur në një nga vazot e luleve. Ndërkohë grupi hetimor, në bashkëpunim me Njësinë Antieksploziv të RENEA-s, po kryen veprimet për sqarimin e rrethanave, përcaktimin e llojit të lëndës së gjetur si dhe identifikimin dhe kapjen e autorit.

Njoftimi i Policisë:

Durrës/ Informacione paraprake. Në lagjen nr. 1, Durrës, në hyrje të një ndërtese (ish-hotel, jashtë funksionit), në një nga vazot e luleve është gjetur një sasi e dyshuar lëndë plasëse, dyshohet artizanale. Grupi hetimor, në bashkëpunim me Njësinë Antieksploziv të RENEA-s, po kryen veprimet për sqarimin e rrethanave, përcaktimin e llojit të lëndës së gjetur, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorit/ve.

