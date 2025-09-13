Gjendet e pajetë në taksi një grua kineze pranë Urës së Dajlanit në Durrës

Durrës, 13 shtator 2025 – Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin bregdetar, pasi një shtetase 57-vjeçare me shtetësi kineze është gjetur pa shenja jete brenda një taksie, pranë “Urës së Dajlanit”.
Spitali Rajonal i Durrësit ka konfirmuar se gruaja është dërguar atje pa shenja jete, ndërsa policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e vdekjes.
Grupi hetimor po kryen veprimet për këqyrjen e trupit të viktimës dhe vijon punën për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes misterioze.
