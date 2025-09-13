Derbi i ‘çmendur’ në Itali. Juve fiton në minutën e 91 me Interin

ITALI – Gola, bëma të panumërta dhe po aq shumë gabime. Me një fjalë, Juventus-Inter 4-3, ndeshja e hershme e javës së tretë të Serie A rezukltoi vërtetë spektakolare. Në stadiumin Allianz, skuadra e Tudorit mposhti atë të Chivu në një ndeshje që pa disa ndryshime kahesh në epërsi në momente të caktuara të 90 minutëshit.
Pavarësisht nisjes bindëse të Interit, Juventusi mori avantazhin dy herë në pjesën e parë me Kellyn në minutën e 14-të dhe Yildizin në minutën e 38-të ndërkohë me Calhanoglun që barazoi në mes dy golave bardhezi.
Zikaltrit në mes të pjesës së dytë shënuan gjithashtu dy gola me një gjuajtje të bukur me të djathtën nga buza e zonës, përpara se vëllezërit Thuram të jepnin një shfaqje para babait të tyre Lilian në tribune.
Së pari, sulmuesi i Interit, Marcus, shënoi për tre pikë me një gjuajtje me kokë në zonë, pastaj mesfushori i Juventusit, Khephren, bëri të njëjtën gjë për të barazuar rezultatin në 3-3.
A mjaftoi kjo? Absolutisht jo, pasi në minutën e 91-të, një gjuajtje me të djathtën nga distanca e të riut Adziç e habiti Sommerin duke i dhënë Juventusit tre pikët.
