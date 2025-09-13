Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Lëndë plasëse pranë një hoteli në Durrës. Forcat xheniere bëjnë shpërthim të kontrolluar
Transmetuar më 13-09-2025, 20:24

Durrës, 13 shtator 2025 – Një sasi lënde plasëse është gjetur pranë një hoteli në lagjen nr.1, afër shkollës “Gjergj Kastrioti”, duke alarmuar autoritetet dhe banorët e zonës.

Policia ndërhyri dhe me anë të një shpërthimi të kontrolluar, forcat xheniere neutralizuan materialin e rrezikshëm, duke shmangur një ngjarje të mundshme tragjike.

Ngjarja ndodhi bë lagjen nr. 1, Durrës, në hyrje të një ndërtese (ish-hotel, jashtë funksionit), raporton noa.al.

Në një nga vazot e luleve është gjetur një sasi e dyshuar lëndë plasëse, dyshohet artizanale.

Grupi hetimor, në bashkëpunim me Njësinë Antieksploziv të RENEA-s, po kryen veprimet për sqarimin e rrethanave, përcaktimin e llojit të lëndës së gjetur, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorit/ve.

Hetimet vijojnë për të zbardhur rrethanat dhe për të identifikuar autorët e vendosjes së lëndës plasëse, ndërsa siguria në zonë është rritur në mënyrë të menjëhershme.

