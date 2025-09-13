Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kampionati Botëror i Mundjes, eliminohen Dudaev dhe Abakarov!
Transmetuar më 13-09-2025, 19:36

KROACI – Zelimkan Abakarov në peshën deri në 61 kilogram dhe Islam Dudaev në peshën deri në 70 kilogram në stilin e lirë jashtë podiumit të medaljeve në Botërorin e Zagrebit. Abakarov është eliminuar në raundin e dytë, kurse Dudaev që në të parin.

Shpresa e vetme për medalje për Shqipërinë mbetet tashmë te Shermen Valiev. Shqipëria e nis në mënyrën më të keqe të mundshme Kampionatin Botëror të të rriturve në mundje, që ka startuar këtë të shtunë në Zagreb.

Në peshën deri në 61 kg në stilin e lirë, Abakarov fillimisht ka fituar me turkun Ormanoglu. Por në raundin e dytë, moldavi Kolesnic ka rezultuar një kundërshtar i fortë dhe si rrjedhojë ka fituar.

Ndërkohë, në peshën deri në 70 kg, Islam Dudaev është eliminuar që në raundin e parë, ndërsa u mund nga hungarezi Musukaev. Edhe për Dudaev ka rënë mundësia e hyrjes në fazën e ripeshkimit, sepse hungarezi Musukaev është eliminuar në fazën çerekfinale.

Parë kështu fillimi i Botërorit ka qenë i dobët, ndërsa për Shqipërinë, në tapetin kroat të Zagrebit, do të jenë dhe Albina Drazhi për të rritura në peshën deri në 68 kg dhe Gjetë Prenga në mundjen greko-romake në peshën deri në 67 kg.

