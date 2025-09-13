Shpërthimi i fuqishëm në një bar në Madrid. 25 të plagosur!

Një shpërthim i fuqishëm, i shkaktuar nga rrjedhje gazi, ka ndodhur sot në një bar në zonën Puente de Vallecas të Madridit, duke lënë të paktën 25 persona të plagosur, tre prej të cilëve në gjendje të rëndë.
Ngjarja ndodhi në rrugën Manuel Maroto dhe goditi si ndërtesën e banimit që ndodhej mbi lokalin, ashtu edhe barin “Mis Tesoros” ngjitur me të.
Menjëherë pas shpërthimit, në vendngjarje mbërritën ekipe të zjarrfikësve dhe ambulanca për të transportuar të plagosurit në spitalet më të afërta.
Policia ka rrethuar zonën dhe ka bllokuar qarkullimin në rrugët përreth, ndërsa zjarrfikësit vijojnë me pastrimin e rrënojave dhe hetimin për shkaqet e sakta të shpërthimit.
Actualización.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 21 heridos, 3 de ellos graves y 2 potencialmente graves.
18 dotaciones de @BomberosMad siguen trabajando en el desescombro. Se suma su Unidad Canina.
La Sección de Apoyo Aéreo de @policiademadrid está trabajando con drones. pic.twitter.com/saoEavBV9g
— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025
