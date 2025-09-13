Tirana vetëm barazim me Flamurtarin në Selman Stërmasi

TIRANE – Tirana dhe Flamurtari u përballën ditën e sotme në “Selman Stërmasi” në sfidën që startoi në orën 16:00. Megjithatë, ekipi bardheblu dhe vlonjatët nuk shkuan në më shumë se barazim me shifrat 1-1.
Të parët që kaluan në epërsi në këtë takim ishin kryeqytetasit falë një goli me kokë nga Tabekou në minutën e 6-të. Pas golit të pësuar, Flamurtari kërkoi në shumë raste barazimin, por portieri Angelo Tafas e ccoi Tiranën në dhomat e zhveshjeve në avantazh.
Në nisje të pjesës së dytë, Flamurtari arriti të shpërblehej duke arritur të shënojë me belgun Bourard në minutën e 53-të. Aktualisht bardheblutë renditen në vendin e parafundit me 2 pikë, ndërsa Flamurtari me po aq pikë në vendin e 7-të.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd