Tirana vetëm barazim me Flamurtarin në Selman Stërmasi
Transmetuar më 13-09-2025, 18:49

TIRANE – Tirana dhe Flamurtari u përballën ditën e sotme në “Selman Stërmasi” në sfidën që startoi në orën 16:00. Megjithatë, ekipi bardheblu dhe vlonjatët nuk shkuan në më shumë se barazim me shifrat 1-1.

Të parët që kaluan në epërsi në këtë takim ishin kryeqytetasit falë një goli me kokë nga Tabekou në minutën e 6-të. Pas golit të pësuar, Flamurtari kërkoi në shumë raste barazimin, por portieri Angelo Tafas e ccoi Tiranën në dhomat e zhveshjeve në avantazh.

Në nisje të pjesës së dytë, Flamurtari arriti të shpërblehej duke arritur të shënojë me belgun Bourard në minutën e 53-të. Aktualisht bardheblutë renditen në vendin e parafundit me 2 pikë, ndërsa Flamurtari me po aq pikë në vendin e 7-të.

