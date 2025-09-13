Kush është 16-vjeçari që po udhëheq protestat e Gen Z kundër korrupsionit në Nepal

Nepali po përballet me një situatë të tensionuar politike pas protestave masive të udhëhequra nga brezi Gen Z kundër korrupsionit.
Një nga figurat kryesore është Avishkar Raut, vetëm 16 vjeç, i cili fitoi famë në mars për fjalimin e tij të fuqishëm “Jai Nepal” gjatë një eventi shkollor.
Ky fjalim i zjarrtë ka shërbyer si katalizator për protestat në kryeqytetin Kathmandu, duke nxitur të rinjtë të ngrihen dhe të kërkojnë drejtësi.
Videoja e Avishkar tregon atë duke udhëhequr protestuesit e rinj, duke thirrur parulla dhe duke kërkuar llogaridhënie nga qeveria. Situata ka degraduar në ditët e fundit: kryeministri K P Sharma Oli dha dorëheqjen, e cila u pranua nga presidenti, ndërsa ndërtesa e Parlamentit u shkel dhe u dogj, duke shkaktuar tronditje shumë të madhe në vend.
Protestat kanë fituar mbështetje edhe nga shumë personazhe të famshëm nepalezë.
Avishkar, vetëm 16 vjeç, po tregon se edhe të rinjtë mund të kenë një zë të fuqishëm dhe të ndryshojnë gjërat. Shumë të rinj mund të marrin shembull nga guximi dhe përkushtimi i tij për drejtësi dhe transparencë. Protestat e Gen Z tregojnë se mosha nuk është asnjëherë pengesë për të kërkuar ndryshim dhe për të ndikuar në të ardhmen e vendit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd