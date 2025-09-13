Ancelotti: ‘Neymar duhet të jetë në gjendje të mirë fizike për t’u bashkuar me Seleçaon’

BRAZIL – Carlo Ancelotti ka dhënë një intervistë të gjatë për ESPN Brasil, në të cilën ka folur për ndjenjat e tij më pak se një vit e gjysmë para Kupës së Botës 2026.
Trajneri italian nuk u shmang nga pyetjet e mëdha: ai vuri në dukje kandidatët e tij për titull, foli për rolin që mund të luajë Neymar dhe pranoi hapur se është i emocionuar të vazhdojë në stolin e Canarinhas deri në vitin 2030.
I pyetur se cilat ekipe i sheh si me shanset më të mira në Kupën e Botës të ardhshme, Ancelotti ishte i qartë: "Favoritët janë gjithmonë të njëjtët. Argjentina, e cila fitoi të fundit. Në Evropë, veçoj Spanjën, e cila po bën shumë mirë. Franca ka shumë cilësi individuale. Anglia mund të jetë në grupin e favoritëve; ata nuk kanë fituar për një kohë të gjatë."
Italiani përfshiu gjithashtu ekipin e tij aktual dhe nuk harroi rrënjët e tij: "Brazili është padyshim favorit. Italia gjithashtu, por ata po përpiqen të kualifikohen." Edhe kombëtarja gjermane ishte në listën e tij: "Dua ta shoh edhe Gjermaninë."
Carletto këmbënguli se çelësi i suksesit të pesë herë kampionëve qëndron në konsolidimin e përmirësimit të tyre në mbrojtje: "Tani, ekipi mund të konkurrojë kundër kujtdo. Sigurisht, duhet të përmirësojmë shumë gjëra. Më pëlqyen tre ndeshjet e para, veçanërisht sepse u mbrojtëm mirë, dhe ky është çelësi i suksesit në Kupën e Botës. Nëse Brazili mbrohet mirë, me cilësinë që ka, mund të ketë sukses."
Figura e Neymar, i cili u rikthye te Santos pas kohës së tij në Arabinë Saudite, ishte në qendër të një pjese të intervistës. Ancelotti ishte i prerë në këtë pikë: "Nuk do ta shohim se si luan Neymar; të gjithë e njohin talentin e tij. Në futbollin modern, për të përfituar nga talenti i tij, një lojtar duhet të jetë në gjendje të mirë fizike. Nëse është në formën e tij më të mirë, nuk do të ketë problem të futet në ekipin kombëtar."
Trajneri nga Reggio Emilia zbuloi gjithashtu një bisedë private me sulmuesin: "Fola me të. Ai erdhi në hotel para ndeshjes kundër Paraguajit dhe folëm për këtë. Gjithçka është e qartë, ideja mbetet e njëjtë. Do ta luaja si mesfushor sulmues ose sulmues; ai duhet të luajë në qendër, nuk mund të luajë në krah sepse futbolli modern kërkon sulmues me cilësi fizike. Ai mund të luajë si mesfushor sulmues pa asnjë problem."
E ardhmja deri në vitin 2030…
Edhe pse kontrata e tij aktuale me CBF skadon pas Kupës së Botës, Ancelotti e la derën hapur për të vazhduar: "Po, doja të stërvisja ekipin kombëtar brazilian nga viti 2023. Përgatitja për Kupën e Botës në Brazil është diçka e veçantë. Nënshkrova një kontratë njëvjeçare. Pas Kupës së Botës, gjithçka është e hapur. Mendoj se në atë kohë ishte gjëja e duhur të nënshkruaja një kontratë njëvjeçare.
Nuk kam problem nëse CBF dëshiron të vazhdojë. Jam shumë i lumtur këtu, edhe familja ime është e lumtur. Mund të mendojmë. Kemi kohë për të folur për këtë, nuk kam problem të qëndroj. Do të ishte mirë të qëndroja deri në vitin 2030."
Ancelotti ka zhvilluar katër ndeshje për Brazilin, me dy fitore (Paraguaji dhe Kili), një barazim (Ekuador) dhe një humbje (Bolivia). Rruga drejt vitit 2026 do të vazhdojë në tetor me turneun aziatik.
