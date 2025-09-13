Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Presidenti i PSG-së, Nasser Al-Khelaifi filmohet duke blerë fruta në Tiranë (VIDEO)
Transmetuar më 13-09-2025, 13:00

Presidenti i Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, është parë të enjten në rrugët e Tiranës duke bërë një ndalesë krejt të papritur: blerje frutash në një dyqan të rastit pranë stadiumit “Air Albania”.

Shefi i klubit francez, i cili ndodhej në Shqipëri për mbledhjen historike të Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s, u shoqërua nga truproja e tij, por zgjodhi të sillte thjeshtësi në një moment të përditshëm.

Pamjet e regjistruara tregojnë Al-Khelaifin duke zgjedhur fruta dhe duke shkëmbyer disa fjalë me qytetarët që e njohën. Personi që e filmon nuk e fshehu habinë që një miliarder dhe figurë kaq e njohur në futboll të ndalej për një gjest kaq të zakonshëm.

Në fund, megjithë statusin e tij si një nga biznesmenët më të fuqishëm të botës së sportit, Al-Khelaifi u soll si çdo qytetar i thjeshtë, duke e bërë skenën edhe më të veçantë për ata që e panë nga afër.

