Digjet nga zjarri banesa në Shkodër

Ndërkohë që fatmirësisht janë shkaktuar vetëm dëme materiale dhe jo në lëndime në njerëz. SHKODËR- Një banesë ka marrë flakë gjatë natës në Shkodër. Mësohet se banesa ka marrë flakë gjatë natës, duke u shkrumbuar. Ndërkohë që fatmirësisht janë shkaktuar vetëm dëme materiale dhe jo në lëndime në njerëz.
"Rreth orës 01:30, në lagjen “Ndoc Mazi”, dyshohet se, për shkak të një shkëndije elektrike, ka rënë zjarr në banesën e shtetasit Gj. Q. Si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për përcaktimin e shkaqeve të rënies së zjarrit,” thuhet në njoftimin e policisë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd