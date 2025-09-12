Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Berat/ Punonjësja e AKU-së humb ndjenjat pas përfundimit të gjyqit për perimet me pesticide
Transmetuar më 12-09-2025, 20:28

Gjyqi për dy punonjësit e Agjencisë Kombëtare të Ushqimit (AKU) në Gjykatën e Beratit për rastin e perimeve me pesticide përfundoi sot me caktimin e masës së sigurimit “arrest shtëpie”.

Pas daljes nga ambientet e gjykatës, Griselda Doksani, një nga punonjëset e përfshira në proces, shfaqi probleme shëndetësore dhe i ra të fikët.

Bashkë me Doksanin, masa e sigurimit u vendos edhe për Ranaldo Likën, të dy punonjës të AKU-së në Berat.

Sipas hetimeve të prokurorisë, gjatë kontrolleve të kryera në një subjekt ushqimor, punonjësit kanë plotësuar praktikën në mënyrë fiktive.

Ajo u transportua menjëherë në spitalin rajonal të Beratit.

