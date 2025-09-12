Tragjike në Bolonja të Italisë/ Makina përplaset me një shtyllë ndriçimi gjatë ndjekjes nga policia, humb jetën 18-vjeçari shqiptar

Një aksident trafiku ndodhi në orën 05:00 të mëngjesit të premten në Bolonja. Një automjet, gjatë një ndjekjeje nga policia, thuhet se u përplas me një shtyllë ndriçimi dhe makina të tjera të parkuara.
Një 18-vjeçar shqiptar vdiq në përplasje. Një 19-vjeçar shqiptar ishte gjithashtu në makinë, e cila u gjet e vjedhur, dhe u plagos. Aksidenti ndodhi pranë kryqëzimit me Via dei Lamponi.
Sipas informacioneve fillestare, dy të rinjtë në makinë u larguan nga vendi i ngjarjes, duke mos u ndalur për një kontroll nga makina e patrullës. Makina me të cilën po udhëtonin u gjet e vjedhur dhe u vu re nga oficerët.
Makina e patrullës iu afrua për të inspektuar automjetin ndërsa ishte ndaluar në një semafor të kuq, por sapo semafori u bë jeshil, dy të rinjtë u larguan me shpejtësi. Pasoi një ndjekje që zgjati disa minuta. Duke pasur parasysh shpejtësinë e lartë, makina e patrullës i humbi dhe, duke vazhduar në rrugë, gjeti makinën të përplasur në një shtyllë.
Dy të rinjtë u ndihmuan menjëherë, shoferi 19-vjeçar, pa precedentë të mëparshëm penalë, u gjet kryesisht i padëmtuar dhe jo i plagosur rëndë, siç u raportua fillimisht. Fatkeqësisht, pasagjeri 18-vjeçar vdiq menjëherë. I riu kishte dënime të mëparshme për vjedhje dhe rezistencë ndaj arrestimit.
