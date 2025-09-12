Rama poston bisedën me ministren “Diella”!

Kryeministri Edi Rama, ka publikuar bisedën me ministren e krijuar nga Inteligjenca Artificiale, “Diella”, të cilën e ka pyetur lidhur me situatën e krijuar sot në seancën e parë plenare, ku opozita bllokoi foltoren.
Lidhur me këtë situatë, Rama zbulon se Diella e ka këshilluar të mos e pengoj kundërshtarin kur gabon.
Biseda e Ramës me ministren e krijuar nga Inteligjenca Artificiale, “Diella”:
“Kurrë mos e pengo tha, kundërshtarin që po gabon”, ka qenë përgjigja e Diellës për kryeministrin.
Diella pa parlamentin sot dhe sapo më tha:
Humbës nuk është kush rrëzohet, po është ai që gërmon aty ku ra!
Kurrë mos e pengo tha, kundërshtarin që po gabon.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd