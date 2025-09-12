Dita e parë e Kuvendit, PD e nis me pankarta për socialistët

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 12-09-2025, 10:51
TIRANË- Partia Demokratike e ka nisur seancën e parë të Kuvendit për këtë legjislaturë me pankarta dhe akuza ndaj socialistëve.
Që në nisje të Kuvendit, deputetët demokratë janë mbledhur në foltore me nga një pankartë me akuza në duar.
