Vr*sja e mbështetësit të Trump, Charlie Kirk, FBI publikon pamjet e arratisjes së atentatorit!

FBI ka publikuar pamje të reja të të dyshuarit për vrasjen e aktivistit konservator Charlie Kirk, ku shihet personi i armatosur duke kërcyer nga çatia e një ndërtese në Universitetin e Luginës së Utah përpara se të ikë në një zonë të pyllëzuar.
Të shtënat ndodhën pak pas orës 12:20 të pasdites sipas kohës malore të mërkurën, kur i dyshuari qëlloi me një plumb të vetëm nga çatia e një ndërtese kampusi që e goditi Kirkun në qafë ndërsa ai i drejtohej një audience studentore.
Videoja e publikuar së fundmi tregon atentatorin duke vrapuar nëpër çati, duke zbritur poshtë ndërtesës duke lënë pas gjurmë pëllëmbësh, njolla që besohet se përmbajnë ADN dhe një gjurmë këpuce, sipas FBI-së. I dyshuari shihet më pas duke vrapuar nëpër një zonë me bar pranë një parkingu dhe duke u zhdukur në pyllin aty pranë.
Një pushkë Mauser me fuqi të lartë, së bashku me municione të shënuara me slogane “transgjinore” dhe “antifashiste” , u gjetën më vonë në atë zonë të pyllëzuar, sipas burimeve të zbatimit të ligjit të cituara nga ABC News.
Guvernatori i Utah, Spencer Cox, i bëri thirrje publikut të ndihmojë në kërkimin e të arrestuarve, duke vënë në dukje se më shumë se 7,000 informacione i janë dorëzuar tashmë FBI-së vëllimi më i madh që nga shpërthimi me bombë në Maratonën e Bostonit në vitin 2013.
“Nuk mund ta bëjmë punën tonë pa ndihmën e publikut tani për tani”, tha Cox në një konferencë për shtyp të enjten. Guvernatori njoftoi gjithashtu se Utah do të “ndjekë dënimin me vdekje” sapo të kapet i dyshuari.
Zyra e FBI-së në Salt Lake City ka vazhduar të ndajë imazhe të personit të interesuar dhe po ofron deri në 100,000 dollarë për informacion që çon në arrestimin e të dyshuarit.
Provat gjurmë të mbledhura deri më tani përfshijnë gjurmë këpucësh, një gjurmë parakrahu dhe një gjurmë pëllëmbë të gjetur në çatinë ku u qëllua.
Kirk, 31 vjeç, themeluesi i Turning Point USA, ishte një aktivist i shquar konservator dhe aleat i ngushtë i Presidentit Donald Trump. Vrasja e tij është përshkruar nga zyrtarët si një vrasje e synuar politike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd