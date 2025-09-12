Serie A/ Ja 10 lojtarët më të shtrenjtë në futbollin italian

ITALI – Por sa na kushtojnë? Kjo është një pyetje që çdo ekip ia bën vetes, duke parë lojtarët e tyre më të mirë për të siguruar jetesën.
Calcio e Finanza ka përpiluar renditjen e lojtarëve më të shtrenjtë në Serie A për këtë sezon, dhe emri që bie në sy mbi të gjithë të tjerët është ai i Dusan Vlahoviç.
Juventusi ka bërë gjithçka për ta larguar atë, dhe shifrat shpjegojnë se sa shumë peshon ai në bilanc: një shifër marramendëse prej 41.750.500 eurosh , nga të cilat 12 milionë euro janë paga neto, vetëm DV9 përbën 17.7% të kostos së përgjithshme të skuadrës.
Serbi kushton dyfishin e Lorenzo Luccas, i cili renditet i dyti, në vitin e tij të parë te Napoli, me 17.700.000 euro, dy të cilët janë të pakrahasuar me Lautaro Martinez, i cili është ende në podium në këtë renditje të veçantë.
Në dhjetëshen e parë, duke zbritur, janë Beukema, Lukaku, Nkunku, Koopmeiners, De Bruyne, Bremer dhe Hoijlund, për një total prej pesë lojtarësh të Napolit, tre lojtarësh të Juventusit dhe nga një për Interin dhe Milanin.
Në fakt, ndikimi financiar i Azzurrëve është më i larti, me mbi 83 milionë euro, i ndjekur nga bardhezinjtë me 73 milionë euro, me klubet milaneze që mbeten pas.
