Shpallet fajtor nga gjykata, ish-presidenti i Brazilit, Jair Bolsonaro, dënohet me 27 vite burg

Brazilia- Gjykata Supreme e Brazilit ka dënuar ish-presidentin Jair Bolsonaro për përpjekje për të përmbysur zgjedhjet e vendit të vitit 2022, duke e lënë politikanin përballë një dënimi prej dekadash për udhëheqjen e asaj që prokurorët e quajtën një komplot kriminal.
Katër nga pesë gjyqtarë në një panel të Gjykatës Supreme e shpallën Bolsonaron fajtor për të pesë akuzat me të cilat u përball, duke e dënuar atë me 27 vjet e tre muaj burg.
Akuzat përfshinin planifikimin e një grushti shteti, pjesëmarrjen në një organizatë të armatosur kriminale, përpjekjen për të shfuqizuar rendin demokratik të Brazilit me forcë, dëmtimin e pronës publike të mbrojtur dhe kryerjen e akteve të dhunshme kundër institucioneve shtetërore.
Bolsonaro kërkoi të “shkatërronte shtyllat thelbësore të shtetit demokratik të ligjit” dhe të rivendoste “diktaturën në Brazil”, tha gjyqtari i Gjykatës së Lartë Alexandre de Moraes ndërsa njoftoi vendimin të enjten.
Sipas prokurorëve, komploti i grushtit të shtetit filloi në vitin 2021 me përpjekjet për të gërryer besimin e publikut në sistemin zgjedhor të Brazilit. Pas humbjes së Bolsonaros në vitin 2022, ata pretenduan se mbështetësit e tij u nxitën të mobilizoheshin në kryeqytet, Brasilia, ku ata sulmuan dhe vandalizuan tre degët e qeverisë së vendit më 8 janar 2023.
Bolsonaro dhe të pandehurit e tjerë kanë mohuar shkeljet, dhe avokatët mbrojtës ende mund të paraqesin ankesa.
Rasti ka rritur tensionet me Shtetet e Bashkuara, pasi Presidenti Donald Trump e quajti atë një “gjueti shtrigash” dhe vendosi tarifa të larta prej 50% ndaj Brazilit. Administrata Trump ka sanksionuar gjithashtu gjyqtarin Alexandre de Moraes për atë që e përshkroi si “shkelje serioze të të drejtave të njeriut” dhe njoftoi kufizime vizash kundër tij dhe zyrtarëve të tjerë të gjykatës.
Presidenti Luiz Inacio Lula da Silva ka dënuar taktikat e presionit të Trump, duke akuzuar Uashingtonin se ka “ndihmuar në organizimin e një grushti shteti” dhe duke u zotuar se Brazili “nuk do ta harrojë atë”.
