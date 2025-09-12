U tha se u dogj në banesë nga zjarri i protestuesve, gruaja e ish-kryeministrit të Nepalit po i nënshtrohet trajtimit mjekësor

Raportet e mëparshme për vdekjen e Rabi Laxmi Chitrakar, gruas së ish-kryeministrit të Nepalit Jhala Nath Khanal, kanë rezultuar të rreme. Raportet konfirmojnë se ajo është gjallë, por në gjendje kritike dhe aktualisht po merr trajtim në një spital.
Raportet nga mediat lokale të Nepalit të martën pohuan se Rabi Laxmi kishte vdekur gjatë përleshjeve të dhunshme në zonën Dallu të Katmandusë. Protestuesit thuhet se i kishin vënë flakën rezidencës së ish-kryeministrit Khanal dhe Rabi Laxmi thuhet se ka mbetur e bllokuar brenda gjatë incidentit.
Ndryshe nga raportimet e mëparshme, tani është konfirmuar se Rabi Laxmi Chitrakar pësoi djegie të rënda, por i mbijetoi incidentit. Ajo u dërgua me urgjencë në Spitalin Kirtipur në gjendje kritike, ku aktualisht po i nënshtrohet trajtimit.
Sipas The Kathmandu Post, gjendja e saj mbetet kritike, por e qëndrueshme. Dr. Kiran Nakarmi, Drejtor i Spitalit Kirtipur, deklaroi: “Gjendja e saj është serioze dhe mbetet e njëjtë me atë kur u soll për herë të parë për trajtim.”
Nepali është përballur me dhunë të ashpër, e cila u nxit pas vendimit të qeverisë për të ndaluar platformat e mediave sociale në të gjithë vendin. Trazirat më vonë u shndërruan në një lëvizje kundër korrupsionit.
Pavarësisht heqjes së ndalimit të mediave sociale dhe dorëheqjes së Kryeministrit KP Sharma Oli, protestat vazhdojnë të shpërthejnë në të gjithë Nepalin. Demonstruesit mbeten në rrugë, me raportime të shumta për vandalizëm dhe zjarrvënie. Shtëpitë dhe zyrat e disa udhëheqësve dhe zyrtarëve qeveritarë u vunë në zjarr.
Nepali ende nuk ka vendosur për një udhëheqës që do të kryesojë qeverinë e përkohshme. Kandidatët kryesorë për këtë pozicion përfshijnë kryetarin e bashkisë së Katmandusë, Balendra ‘Balen’ Shah, ish-kryetaren e Gjykatës së Lartë, Sushila Karki dhe Kulman Ghising, ish-kreun e autoritetit të energjisë elektrike të Nepalit.
Ndërkohë, janë duke u zhvilluar raunde të shumta diskutimesh që përfshijnë udhëheqësit e protestave të Gjeneratës Z, Presidentin Ram Chandra Poudel dhe Shefin e Ushtrisë Ashok Raj Sigdel, ndërsa vendi po kalon një tranzicion kritik politik.
