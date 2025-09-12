Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident me vdekje në autostradën Rrogozhinë-Lushnje. Autobusi me targa greke merr përpara motorin, humb jetën drejtuesi
Transmetuar më 12-09-2025, 07:54

Aksident me vdekje në autostradën Rrogozhinë-Lushnje në afërsi të fshatit Konjat.

Aksidenti në orën 5.25 të.mëngjesit kur një autobuz me targa greke i linjës Tiranë Athinë ka marrë para një motomjet.

Nga përplasja ka gjetur vdekjen e menjëhershme drejtuesi i motomjetit shtetasi Qemal Krasniqi 72 vjeç.

Lushnjë

Specialistët e Sektorit të Qarkullimit Rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin Hektor Lakuriqi, 50 vjeç, banues në Lushnjë, pasi mëngjesin e sotëm, rreth orës 05:30, në aksin rrugor "Rotondo e Çermës-Lushnjë", duke drejtuar automjetin tip autobus është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin Qemal Krasniqi, 72 vjeç, banues në Dushk, Lushnjë.

Si pasojë e përplasjes ka humbur jetën shtetasi Qemal Krasniqi.

Materialet procedurale do i kalojnë Prokurorisë Fier për veprime të mëtejshme.

