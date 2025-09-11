Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kamionçina përplas motorin në aksin Vorë-Fushë Krujë, dy të plagosur
Transmetuar më 11-09-2025, 22:30

Një aksident rrugor ndodhi rreth orës 20:15 në aksin Vorë-Fushë Krujë, ku një kamioncinë përplasi një motor.

Aksidenti ndodhi në dalje të qytetit të Vorës dhe raportohet se të plagosur kanë mbetur dy persona që po lëviznin me motor.

Ende nuk dihet gjendja e të lënduarve, ndërsa policia ka mbërritur në vendngjarje për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

