Kamionçina përplas motorin në aksin Vorë-Fushë Krujë, dy të plagosur

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 11-09-2025, 22:30
Një aksident rrugor ndodhi rreth orës 20:15 në aksin Vorë-Fushë Krujë, ku një kamioncinë përplasi një motor.
Aksidenti ndodhi në dalje të qytetit të Vorës dhe raportohet se të plagosur kanë mbetur dy persona që po lëviznin me motor.
Ende nuk dihet gjendja e të lënduarve, ndërsa policia ka mbërritur në vendngjarje për sqarimin e rrethanave të aksidentit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd