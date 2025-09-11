Netanyahu: Nuk do të ketë shtet palestinez, kjo tokë na përket neve

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nënshkroi të enjten një marrëveshje për të çuar përpara një plan të diskutueshëm zgjerimi të vendbanimeve që do të copëtonte territorin që palestinezët pretendojnë për krijimin e shtetit të tyre.
“Ne do ta mbajmë premtimin tonë se nuk do të ketë shtet palestinez, ky vend na përket neve”, tha Netanyahu gjatë një vizite në vendbanimin Maale Adumim në Bregun Perëndimor, ku do të shtohen mijëra shtëpi të reja.
“Ne do ta mbrojmë trashëgiminë tonë, tokën tonë dhe sigurinë tonë…Do ta dyfishojmë popullsinë e qytetit”, tha kryeministri izraelit në një aktivitet të transmetuar drejtpërdrejt nga zyra e tij.
Muajin e kaluar, plani E1, i cili do të ndante Bregun Perëndimor të pushtuar dhe do ta shkëpuste atë nga Jerusalemi Lindor, mori miratimin përfundimtar.
Ministri i Financave i ekstremit të djathtë, Bezalel Smotrich, mbështeti planet për të ndërtuar rreth 3,400 shtëpi në këtë truall toke shumë të ndjeshëm, të vendosur midis Jerusalemit dhe Maale Adumim.
Njoftimi i tij shkaktoi polemika, me Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, i cili deklaroi se kjo zgjidhje do të ndante në mënyrë efektive Bregun Perëndimor dhe do të përbënte një “kërcënim ekzistencial” për një shtet palestinez të bashkuar.
