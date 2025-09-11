Nuk ka qetësi në SHBA/ Kërcënim me bombë në zyrat e Partisë Demokratike

SHBA- Një alarm u dha të enjten në mbrëmje në Uashington, për kërcënim me bombë në zyrat e Partisë Demokratike. Ndërkohë policia po heton situatën për kërcënim me bombë në selinë e Komitetit Kombëtar Demokrat.
Ndërtesa është nën inspektim, por deri më tani nuk janë gjetur eksplozivë. Në fakt, një njoftim u bë që stafi të shmangë selinë qendrore, e cila ndodhet në Uashington.
Në njoftim thuhet: "Ju lutemi njoftoni stafin tuaj. Policia e Kapitolit po i përgjigjet një incidenti në selinë e Komitetit Kombëtar Demokrat (DNC). Stafit i kërkohet të qëndrojë larg aktivitetit të policisë."
