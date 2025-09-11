Edon Zhegrova prezantohet te Juventus. Fjalët e para si bardhë e zi

ITALI – Dy nënshkrime të mëdha në orët e fundit të tregut të transferimeve të Juventusit: Edon Zhegrova dhe Lois Openda. Të mbërritur nga Leipzig dhe Lille, ata u prezantuan në një konferencë për shtyp sot, në orën 14:30.
Comolli: "Para se të dëgjoj për dy lojtarët e rinj, dua t’i falënderoj të gjithë lojtarët që u larguan, të cilëve u uroj gjithë të mirat. U përpoqëm të vepronim në përputhje me Fair Play Financiar; na u desh të vlerësonim me kujdes të gjithë parametrat dhe të forconim skuadrën.
Patëm mundësinë të nënshkruajmë me Opendan, si dhe me Conceicaon dhe Davidin si transferime të përhershme. Ne donim të mbanim shtyllën kurrizore të ekipit; nuk ishim rehat duke shitur lojtarë dhe donim vetëm të shtonim lojtarë kyç.
Openda dhe Zhegrova? Jemi të kënaqur me ta dhe me zgjedhjen e tyre. E pashë nga afër kreativitetin dhe talentin e Zhegrovës kur isha në Toulouse. Tani do t’i lë lojtarët të thonë fjalën e tyre. Zhegrova merr fjalën:
Si ishin ditët e para? "Jam shumë i lumtur që jam te Juvja, këto kanë qenë ditë të mrekullueshme. Një pritje e shkëlqyer dhe reagime të shkëlqyera."
Çfarë ju bindi për Juven dhe rolin e Davidit? "Është klubi që më bindi, doja të vija në një klub të madh. E njoh Davidin dhe e di që ka cilësi dhe mendoj se mund të jap kontributin tim."
Dëmtimet? "Kam kaluar disa kohë të vështira fizikisht, por jam mirë dhe stërvitem rregullisht. Mendoj se do të kthehem në fushë shumë shpejt."
Cilësia e Juves? “Mendoj se Juve ka cilësi të shkëlqyer, është një ekip që dëshiron të fitojë, por edhe ne sigurisht që duam të fitojmë».
Përshtjetja me klubin? "Kur luajta kundër Juventusit, ishte një ndeshje e rëndësishme. Jam shumë i lumtur që jam këtu; puna është ndryshe nga më parë. Mezi pres të filloj të luaj për Juventusin."
Ndihma e Edi Ramës? "Ai është një tifoz i madh i Juventusit, ishte shumë i lumtur. Ne donim të merrnim një pasaportë shqiptare. Jam mirënjohës për këtë. Unë përfaqësoj të gjitha komunitetet shqiptare dhe po, patjetër do t’ia jap fanelën (qesh)."
Negociata? "Siç thashë, Juventusi është një klub i shkëlqyer. Ishte një ëndërr e bërë realitet dhe jam shumë i lumtur."
Nopak? “Kur e përdor këtë nofkë (Leo) e them mendërisht. Më përfaqëson shumë.”
Ndjenjat e Juves dhe këshilla nga Tudor? "Sapo fillova stërvitjen të martën me ekipin dhe fola me trajnerin. Do të shohim se ku dëshiron ai të luaj."
Juve – Inter? "Po, fola me trajnerin edhe për këtë. Nuk do të luaj, por e di që është një ndeshje e rëndësishme. Do t’i mbështes."
