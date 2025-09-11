Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
FBI publikon foton e vrasësit të aktivistit të Trump
Transmetuar më 11-09-2025, 18:29

FBI-ja ka publikuar imazhin e një personi të cilësuar si “person me interes” në hetimin për vrasjen e aktivistit konservator amerikan, Charlie Kirk, dhe i ka bërë thirrje publikut që të ndihmojë në identifikimin e tij.

Në një njoftim zyrtar, Zyra e FBI-së konfirmoi se fotografia është marrë nga një burim i rëndësishëm brenda hetimit dhe mund të ndihmojë në identifikimin e autorit të ngjarjes tragjike të ndodhur në Universitetin e Luginës së Utah-ut, më 10 shtator.

“Po kërkojmë ndihmën e publikut për të identifikuar këtë person me interes në lidhje me të shtënat fatale të Charlie Kirk,” thuhet në deklaratën e FBI-së.

