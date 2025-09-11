FBI publikon foton e vrasësit të aktivistit të Trump

FBI-ja ka publikuar imazhin e një personi të cilësuar si “person me interes” në hetimin për vrasjen e aktivistit konservator amerikan, Charlie Kirk, dhe i ka bërë thirrje publikut që të ndihmojë në identifikimin e tij.
Në një njoftim zyrtar, Zyra e FBI-së konfirmoi se fotografia është marrë nga një burim i rëndësishëm brenda hetimit dhe mund të ndihmojë në identifikimin e autorit të ngjarjes tragjike të ndodhur në Universitetin e Luginës së Utah-ut, më 10 shtator.
“Po kërkojmë ndihmën e publikut për të identifikuar këtë person me interes në lidhje me të shtënat fatale të Charlie Kirk,” thuhet në deklaratën e FBI-së.
We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University. 1-800-CALL-FBIDigital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd