Polonia dërgon 40 mijë ushtarë në kufirin me Bjellorusinë
11-09-2025, 18:19

Polonia ka vendosur rreth 40,000 trupa në kufijtë me Bjellorusinë dhe Rusinë përpara stërvitjeve të përbashkëta ushtarake Zapad-2025, raporton televizioni polak TVP.

Ky veprim vjen pasi gati 20 dronë rusë kaluan në hapësirën ajrore polake gjatë natës, disa prej të cilëve u rrëzuan nga avionë luftarakë polakë dhe holandezë.

Varshava kishte mbyllur tashmë të gjitha pikat kufitare me Bjellorusinë për kohëzgjatjen e stërvitjeve, por pas sulmit me dronë, qeveria njoftoi se kufiri do të mbetet i mbyllur "deri në njoftim të mëtejshëm".

Moska dhe Minsku planifikojnë të provojnë skenarë ofensivë, duke përfshirë një sulm në Grykën Suwalki, korridori strategjik tokësor midis Polonisë dhe Lituanisë.

Zyrtarët në Varshavë dhe Kiev paralajmërojnë se stërvitja ruso-bjelloruse "Zapad-2025" mund të jetë një mbulesë për plane të vërteta agresioni.

