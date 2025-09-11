Përbërja e kabinetit të ri qeveritar ‘Rama 4’

Tiranë- Kryeministri Edi Rama gjatë mbledhjes së Asamblesë së PS ka zbuluar emrat e kabinetit të ri qeveritar.
Në fjalën e tij Rama ka treguar se cilët do të jenë socialistët që do të drejtojnë dikasteret e Rama 4.
Kabineti i ri qeveritar:
Zv.kryeministre dhe Ministre e Infrastruktrës dhe Energjisë- Belinda Balluku.
Ministria e Punëve të Brendshme – Albana Koçiu (Për herë të parë një grua)
Ministria për Evropën dhe Punën e Jashtme – Elisa Spiropali
Ministria e Financave – Petrit Malaj
Ministria e Mjedisit – Sofjan Jaupaj
Ministria e Kulturës, Turizmit dhe Sportit – Blendi Gonxhja
Ministria e Arsimit dhe Sportit – Mirela Kumbaro
Ministria e Shëndetësisë – Evis Sala
Ministre e ekonomise dhe inovacionit- Delina Ibrahmiaj
Ministër i Drejtësisë – Besfort Lamallari
Ministria e Mbrojtjes – Pirro Vengu
Ministria e Bujqësisë – Andis Salla
Ministri i pushtetit Vendor- Ervin Demo
Ministri për marrëdhënine me parlamentin- Toni Gogu.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd